Otužovanie NIE JE kváskovanie

Kým v prvej vlne pandémie bolo najaktraktívnejšou aktivitou kváskovanie, v druhej vlne sa ním jednoznačne stalo otužovanie.

Na jednej strane je potešujúcim zistenie, že toľko ľudí objavilo krásu otvorenej studenej vody a čaro ponorenia sa do nej. Ale na rozdiel od kváskovania, kde môžete svoj nepodarený výtvor vyhodiť, keď sa vám nepáči, pri otužovaní si nesprávnym postupom môžete aj zdravotne ublížiť.

Menej je viac. Platí to najmä pri otužovaní.

Nie sú pri ňom žiadne skratky, nič sa nedá urýchliť len preto, že ste netrpezliví.

Ak sú aj média plné obrázkov celebrít, ktoré sa ponárajú do studenej vody alebo vaši priatelia na fb dávajú statusy plné bŕŕŕ a áááách. Vy zachovajte chladnú hlavu.

Najprv si prečítajte, čo to vlastne otužovanie je, ako vplýva na váš životný štýl a najmä ako s ním začať . (napr. tu www.ladovemedvede.sk).

Čo znamená otužovať/otužovanie?

Vedecky by sa to dalo definovať, ako schopnosť živého organizmu efektívne sa prispôsobovať nepriaznivým zmenám teploty a prostredia. V prípade človeka, to možno nazvať súborom aktivít, ktorými je vhodné vystavovať svoje telo účinkom chladnej vody či vzduchu, so zámerom zlepšiť obranyschopnosť organizmu a jeho kondíciu.

Že tomu nie celkom rozumiete? Tak ešte raz a jednoduchšie...

Naši predkovia trávili veľa času fyzickou aktivitou pod holým nebom, chodili ľahko oblečení a spávali v nevykúrených priestoroch. No my, v súčasnej hypermodernej dobe, sme v svojich pretechnizovaných domovoch svoje telá obklopili luxusom vykurovaných (či skôr prekurovaných) miestností, utesnených okien a vrstvami teplého oblečenia. A naše telesné schránky ochabli, zoslabli v tom zmysle, že stratili schopnosť odolávať vplyvom počasia a teplôt bez technických pomôcok.

A otužovanie je spôsob, ako svoje telo (ale i dušu) urobiť odolnejším. Vrátiť mu schopnosti, ktoré sú v ňom stále skryté. Naučiť ho opäť bojovať s nepriazňou počasia, vyrovnať sa s nízkymi teplotami a stať sa tak silnejším.

Vystavujte svoje telo uváženým, pravidelným a overeným spôsobom chladnému vzduchu a studenej vode. Nájdite si informácie, ako to robiť, pýtajte sa skúsených otužilcov, pridajte sa ku skupine takýchto nadšencov vo vašom okolí.

Otužujte rozumne a správne, potom sa vám vráti schopnosť lepšie odolávať chorobám i stresu. Posilníte nielen svoju imunitu ale aj telo a dušu.

Naozaj ľadová voda (AndyO)

(napísané pre Point40, ale aj pre všetkých ostatných)