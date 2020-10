Jeseň v Botanickej záhrade

V týchto časoch, viac ako čokoľvek iné, potrebujeme všetci upokojiť svoju myseľ a zamestnať ju niečim pekným.

Ja som tak urobila prechádzkou po Botanickej záhrade v Bratislave. Chodievam sem už roky, je tu nádherne v každom ročnom období - ale na jeseň je záhrada najkrajšia. Hýri farbami a na každom kroku ponúka fantastické obrazy hodné akejkoľvek výtvarnej galérie. Vzala som so sebou aj Sis, ona tu ešte nebola.

Keď bola moja dcéra malá, chodievali sme sem na jeseň zbierať listy stromov. To mávali v škole vždy ako úlohu na výtvarnú výchovu. A v Botanickej záhrade sme vždy našli tie najfarbistejšie najexoticky vytvarované listy. Bodaj by nie, veď sú tu rastliny z celého sveta. Len si tak voľne rastú hneď pod frekventovaným mostom ponad Dunaj alebo sa rozmarne rozťahujú vo vyhrievaných skleníkoch.

Podľa internetu bola Botanická záhrada bola založená v r. 1942. Jej budovaním bol poverený prednosta botanického ústavu prof. František Nábělek. Pre výstavbu záhrady bol vybraný pozemok okolo vilky Lafranconi s rozlohou 6,6 ha. Mal stály zdroj vody, polohou vyhovoval obyvateľom i študentom. Po druhej svetovej vojne boli postavené skleníky, zavlažovací systém a vysadených takmer 3 000 druhov rastlín.

Keďže momentálne sa do záhrady nedá ísť, ponúkam pár obrázkov na pokochanie.

Len zarámovať a zavesiť na stenu (AndyO)

My sme to ešte stihli. Aj počasie nám prialo. Fotili sme ako bláznivé. Ako malé deti sme prebiehali od jednej rastlinky k druhej, od stromov k jazierku a naspäť. Nahlas sme jedna druhú upozorňovali na vizuálne skvosty. Takmer dve hodiny sme sa po skleníkoch a cestičkách botanickej záhrady motali. Urobilo nám to veľkú radosť a poriadne vyčistilo hlavy.

Kráľovná záhrady (AndyO)

Jazierko v skleníku (AndyO)

Mať takú farbu v šatnku (AndyO)

Trochu žltej farby na palete jesene (AndyO)

Aj toto tam bolo (AndyO)