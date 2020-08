Ako sa pláva cez kanál La Manche

Úplne na začiatku je treba povedať, že preplavba kanálu La Manche nie sú žiadne preteky či majstrovstvá alebo oficiálna súťaž. Jediné, s čím možno súťažíte, sú vaše hodinky.

Asi tým vezmem viacerým ilúzie, ale je preplavba kanálu La Manche je trochu drahší výlet loďou, kde si priplatíte za to, že sa na lodi NEVEZIETE ale môžete za ňou PLÁVAŤ. Tým, samozrejme, neoberám toto plávanie o športový rozmer a množstvo driny, ktoré sprevádza príprava na plávanie. Je to adrenalínový zážitok, na ktorý dlho čakáte, na ktorý sa dlho pripravujete a za ktorý si poriadne priplatíte.

Vysvetľujem tým len to, že v podstate sa na pokus môže prihlásiť ktokoľvek. Celý projekt spočíva v tom, že si prenajmete sprievodnú loď aj s kapitánom (hovorí sa im piloti). Zväčša sú to bývalí alebo aj terajší rybári, ktorí si v sezóne (od mája do októbra) privyrábajú. Keďže počet lodí, ktoré môžu plavcov cez kanál sprevádzať, je z francúzskej strany limitovaný, je o služby pilotov veľký záujem. Zvyčajne sa termín bookuje 3 roky vopred. Uzatvoríte s pilotom zmluvu na konkrétny termín (oni sa v tých vhodných prílivoch a odlivoch orientujú na roky vopred) a potom už len čakáte a trénujete.

V januári toho roku, v ktorom máte zazmluvnený termín sa obrátite na jednu z asociácií, ktoré sa venujú overovaniu regulárnosti preplavieb cez kanál La Manche. Totiž, v dvadsiatych rokov minulého storočia sa jedna prefíkaná novinárka v dobovej tlači chválila svojim úspešným plaveckým pokusom a potom vyšlo najavo, že to celé sfalšovala. Preto sa vznikla napr. Channel Swimming Association (CSA), ktorá osvedčuje, že preplavba sa konala za presne určených podmienok – z pevnej zeme na pevnú zem, bez kontaktu so sprievodnou loďou, bez pomoci iného človeka a bez neoprénových pomôcok.

Na stránke CSA sa zaregistrujete, uvediete loď a termín, ktorý máte. Vyplníte kopec formulárov, dodáte lekárske osvedčenie – že ste v dobrom zdravotnom stave a pridáte prehlásenie (s menami dvoch svedkov), že ste plávali dve hodiny v studenej vode (napíšete aj teplotu vody) – toto platí pre členov štafiet. V prípade sólo plavieb sa to prehlásenie týka 6 hodín plávania. Nikto neoveruje, či ste to naozaj vykonali a nikoho nezaujíma, koľko vám to trvalo. Veď si za to platíte!

Za samotnú kontrolu administratívnych materiálov si CSA vypýta platbu, potom jej zaplatíte aj honorár za pozorovateľa/observera, ktorý bude na vašej lodi a urobí zápis z celej plavby, že prebehla za vyššie spomínaných podmienok. A ešte zaplatíte ďalšie libry, za ročné členstvo v CSA pre každého plavca. Keďže CSA je z ekonomického hľadiska eseróčka, vydáva prefíkane tieto platené osvedčenia len svojim členom.

Nikto nikde nezisťuje – ani pilot, ani observer a ani administrátor v CSA, či naozaj viete plávať a akou rýchlosťou plávate. Na čo by to robili? Veď ste ich platiaci klient. Dôkazom toho je jeden plavec (a bol zo Slovenska!), ktorému sa za dve hodiny ani nepodarilo vyplávať z prístavu a prešiel celým schvaľovacím procesom.

Dokonca, pilotovi a observerovi príde niekedy vhod, keď to plavec vzdá, pretože za nesporne menej hodín drepenia na sprievodnej lodi zarobia rovnako ako za dvadsať hodinovú šichtu. Pilot má právo vašu plavbu ukončiť, len keď ste evidentne vysilený, dezorientovaný alebo sa dramaticky zmenili poveternostné podmienky. Inak si plávajte, ako chcete, trebárs pomaly ako korytnačka.

Štafetové preplavby kanálu La Manche nemajú obmedzený počet plavcov. Bola istý čas síce snaha obmedziť to na 6 účastníkov, ale zavážilo pravdepodobne ekonomické hľadisko. Takže na stránke CSA môžete nájsť úspešné pokusy 2-členných štafiet, rovnako ako 11- člennú štafetu, ktorá sa plávala s charitatívnymi cieľmi. Tu mi nedá nespomenúť, že počtom 3 plavci v štafete a preplavbou „tam aj späť“, čiže z Anglicka do Francúzska a naspäť, vytvorili minulý rok svetový rekord slovenskí plavci z Dunajskej Stredy!

Štafety boli a sú, pre niektorých, istou formou náhrady plávania „sólo“ – či už z finančných alebo športovo-výkonnostných limitov jednotlivých plavcov. Do vody totiž ide plávať na 60 minút len jeden plavec, ostatní sedia na palube. Potom sa strieda. A toto presne vopred stanovené poradie sa dodržiava dovtedy, kým sa nedosiahne druhý breh. Čiže, je tu priestor pre plavcov, ktorí dokážu plávať hodinu v kuse vo vode okolo 16 stupňov. Žiaden rýchlostný limit tu opäť nie je. Cieľom je dovŕšená preplavba a zápis medzi úspešných.

Iná situácia nastáva, keď štafetu tvoria bývalí či súčasní plaveckí pretekári. Tam sú ambície vyššie, tam sa ide na rekord. Na čas, ktorý musí byť čo najlepší. Nielen zápis medzi úspešných ale miesto medzi najlepšími.

Za každú cenu......

No Covid-19 zamiešal karty v sezóne 2020 aj tomuto výhodnému preplavbovému biznisu. Niektorí prihlásení museli plavby vzdať, pretože nemohli odcestovať zo svojej uzavretej krajiny, iní nemohli pricestovať do uzavretej Británie. Niektorí nemohli trénovať preto, lebo boli uzatvorené plavárne i pláže. A niektorí jednoducho nechceli riskovať ochorenie a ako aktívni športovci ostať potom s následkami na pľúcach.

Piloti nevyťažení plavcami sa vrátili k rybolovu.

Od konca júla 2020 sa už v kanáli La Manche opäť pláva. Ale žalostne málo. Len 14 plavieb (stav k 5.8.2020). Sólo plavci pochádzajú aj z krajín mimo Veľkej Británie, ale štafety sú len z britských ostrovov.

Predsa len, s väčším počtom účastníkov exponenciálne rastie aj možnosť ich nákazy. Či už cestou do/z Veľkej Británie alebo počas aspoň 8-dňového pobytom v samotnom Anglicku.

Preplávať kanál La Manche je veľká výzva, nepodarí sa to každému, kto v ňom chce plávať. Vraj je úspešný len každý tretí pokus. Do hry vstupuje príliš veľa premenných. Dlhé roky čakania na termín, finančné limity, zdravotný stav, morská nemoc, nevhodné počasie a od tohto roku sa k tomu pridala ešte svetová pandémia.

Východ slnka nad kanálom La Manche (AndyO)

Zdroj: https://www.channelswimmingassociation.com/swims a internet.