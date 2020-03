Pomenší balíček

Začali sme hrať v rodine takú zaujímavú hru. Každý deň vyberieme z mrazničky nejaký plastový sáčik, ktorý nemá nálepku a jeho obsah nám je neznámy.

Myslím si, že každá ozajstná, jemne neporiadna, domáca mraznička takých balíčkov v svojich útrobách skrýva dosť. Veď, keď ste to tam strkali, boli ste presvedčení, že to spoznáte na prvý pohľad a teda netreba na to nič písať. A teraz pred vami leží čosi....

Naozaj neviem, čo to je... (andyO)

A z obsahu týchto denných hádankových balíčkov navaríme pre seba či pre svoju rodinu niečo skvelé.

Možno trochu prácnejšie na prípravu – ale veď ho tí, zavretí doma majú až trochu priveľa - možno z neobvyklejších prísad - no tak, budeme improvizovať z toho, čo je v špajzi na dochutenie. Oprášime kuchárske knihy starých mám - áno, tie, na ktoré padá prach, lebo všetko je predsa na nete - kde sú také tie úsporné, staromódne ale chutné recepty.

Je to taký kulinársky tréning na reálny život.

Berme všetci terajšiu nepohodu ako výzvu na zdolanie. To, že nepoznáme momentálne výsledok, neznamená, že bude nejedlý. Záleží predsa na nás.

Skúsme všetci, v hĺbke svojich duší nájsť takýto balíček s trochu neznámym obsahom, ktorý sme si tam kedysi uložili a na ktorý sme v časoch blahobytu zabudli.

Je v ňom nádej, dôvera a radosť.

A z tohto teraz varme aj v skutočnom živote...