Nebáť sa snívať

Keď vyrastieme z detských nohavíc a školáckych lavíc, zabudneme na to, aké krásne je snívať. Rozmýšľať na tým, čo všetko by sme chceli urobiť, kam by sme chceli zaletieť a ako sa slnka túžime dotknúť.

A potom dospejeme.

Všetci okolo nám vravia, že snívať ani nie je dobré. Odvracia nás to od toho, čo máme naozaj robiť. Kam máme skutočne zodpovedne smerovať. Zarábať, investovať, získavať a .... strácať.

Ale niekedy.....keď je váš sen taký nákazlivo príťažlivý ako cukrová vata na jarmoku, keď je lákavý ako dúšok chladnej čistej vody za horúceho dňa.... tak sa stane niečo ako malý zázrak.

Váš sen nielen že neumrie, ale uveria v neho i druhí. Ak si pre vysnený let pripnete poriadne veľké krídla, tak s vami môžu letieť i ďalší. Krídla snov tú vlastnosť majú. Unesú mnohých.

A ja, čím ďalej tým viac, cítim, že na krídlach môjho sna – zorganizovať a plávať v prvej slovenskej ženskej štafete cez kanál La Manche – sa dobre letí mnohým skvelým ľuďom.

Ďakujem, v mene členiek štafety Pink Ladies i v mene svojom, všetkým tým, ktorí slovne i finančne vyjadrili podporu tomuto, trochu bláznivému a trochu úžasnému projektu.

Vaša podpora nám pomáha letieť – teda,.... ehm, ehm....plávať!

Už v septembri 2020.

Odtiaľto tam na obzor. Z Anglicka do Francúzska (AndyO)