20 rokov organizovaného otužovania na Slovensku

Dnes z ľadovej vody vyliezajú a najmä, do ľadovej vody dobrovoľne vstupujú už tisícky nadšencov otužovania. Vedia však, ako to vlastne začalo?

„Začiatkom deväťdesiatych rokov boli v Bratislave viacerí zimní a diaľkoví plavci, ktorí trénovali individuálne. Patrili medzi nich Milan Ziman, Pavol Szemző, Zoltán Makai a Jozef Makai. Spolu trénovali 2-3x týždenne na Kuchajde. Pri jednom z plávaní na Kuchajde v roku 1995 Pali Szemző zavelil,“ Jegeši do vody!“ (jegeš je z maďarčiny – ľadový, jeges medve - ľadový medveď). Táto prezývka sa ujala a na svete bol spolok nadšencov pre športové otužovanie a diaľkové plávanie s názvom Ľadoví medvedi. Bol to priamy predchodca občianskeho združenia Ľadové medvede, Bratislava (ĽMB). Na jeseň 1995 sa k spolku otužilých plavcov pridal Martin Babjak. Popularita Martina Babjaka posmelila ďalších plavcov, aby sa k Ľadovým medveďom v nasledujúcej sezóne pridali. Z dlhoročných otužilcov to bol Cyril Paštinský, Vlado Skovajsa s manželkou Terkou. V septembri 1999 rady ľadových medvedích nadšencov rozšírili Magda Chudá, Božka Grafová, Helenka Šelepáková, Juraj Tevec, Dušan Koporec, Rudolf Parczer , Daniela Babjaková, Helena Makaiová a mnohí ďalší. Juraj Tevec a Milan Harčarík, spolu s Makaiovcami, vyberali vhodné lokality na zimné plávanie.

Na Kuchajde v roku 1999 (Archiv Z. Makai)

Navštevovali primátorov a starostov miest a obcí a presviedčali ich o užitočnosti otužovania sa. Žiadali ich o podporu pri organizácií plaveckých podujatí. Pôvodne bolo vytypovaných 16 vhodných lokalít. Všade bol enormný záujem divákov. Propagoval sa zdravý životný štýl a význam otužovania. Martin Babjak s priateľom Štefanom Korbeľom vytvorili logo, Martin zložil a otextoval hymnu, ktorá sa pri všetkých akciách doteraz používa.

Na prahu nového milénia sa rozrastajúca skupina zhodla v názore, že je potrebné vytvoriť občianske združenie.“ Toto som si dovolila odcitovať zo zapísaných spomienok už nebohého MUDr. Jozefa Makaia.

Oficiálne slávi občianske združenie Ľadové Medvede, Bratislava svoj papierový zrod - 6.1.2000. To je dátum narodenia na „rodnom liste“, úradných dokumentoch a zápisniciach.

Je dvadsať rokov veľa alebo málo?

Dvadsaťročný človek je ešte naozaj mladý a neskúsený, ale dvadsať rokov existujúce občianske združenie – to už je legenda.

Ako si to pamätajú pôvodní otužilci?

V maile plnom spomienok napísal dnešným členom ĽMB Juraj Tevec: „Motorom, nezištným poradcom, prvým a dlhoročným predsedom združenia bol skúsený zimný plavec MUDr.Jozef Makai. Začínali sme skromne, no už po roku sme mali 23 akcii na Dunaji, Malom Dunaji, Morave, Váhu a početných jazerách. O popularizáciu zimného plávania sa výrazne zaslúžil Zolo Makai, keď v roku 2002 ako historicky prvý plavec zo samostatného Slovenska pokoril legendárny La Manche. Musím spomenúť, už aj vtedy staručkého Vlada Skovajsu, olympijského plavca z Helsínk v 1952, ktorý nás z brehu správne hecoval. Pod jeho taktovkou sme sa pred vstupom do vody najprv naladili, absolvujúc jeho rokmi osvedčenú olympijskú rozcvičku.“

„Teraz je to masovejšie. My sme na začiatku boli, tuším, štyria či piati. Keď sme chodili po Slovensku, propagovať otužovanie ako zdravý životný štýl, tak nás chodilo zo desať. A nezriedka nám starostovia tých obcí navarili aj dvadsať litrov gulášu. Tie začiatky boli nádherné, povzbudzovali sme jeden druhého, vedeli sme o sebe všetko. Boli sme skvelá partia.“ - spomína stále aktívny otužilec Cyril Paštinský.

Magda Chudá, tajomníčka združenia počas celých dvadsiatich rokov!, rozpráva o začiatkoch takto: „Vtedy to bolo iné. My sme všetci robili všetko rovnako a spoločne. Teraz si každý robí, čo chce. Organizovane sme šli do vody a aj sme tam plávali, nepostávali sme, ako to dnes robí veľa ľudí. Ale zas, aj dnes treba obdivovať tých, ktorí nájdu v sebe odvahu a vlezú doj studenej vody. Musí tam byť aj nejaký zápal pre otužovanie, nielen, že je to módna vlna.“

Či už je momentálny záujem o otužovanie módnou vlnou, alebo skutočným záujmom zlepšiť svoj zdravotný stav a psychickú pohodu, my otužilci sa tešíme z každého človeka, ktorý prekoná svoj strach z chladu, pohodlnosť z postele a dokáže začať otužovať. A najmä, v svojom odhodlaní nepoľaví.

V ľadovej Morave (Andy O)

Lebo, verte, alebo nie, ľadová voda je prudko návyková.

Takže, keby ste mali záujem o otužovanie, viete, kde nás nájdete.....

Dnešné medvede (M. Hindy)

Samozrejme. Vo vode!

Do zľadovenia, priatelia!

(autorka je predsedníčkou občianskeho združenia Ľadové Medvede, Bratislava)